КПС "Астери" Варна с 9 медала от Гран При в Бургас

Снимки КПС "Астери"

Състезателите на варненският клуб по плувни спортове Астери се представиха блестящо на изключително силния международен турнир по плуване "Gran Prix Burgas", който се проведе от 15 до 17 май в ОЗК "Парк Арена Бургас".

Надпреварата беше и официална квалификация за покриване на нормативи за участие в големи плувни форуми като европейски и световни първенства до края на 2026-та година.

На стотни от рекорда за мъже в дисциплината 50 м гръб остана Валентин Филипов с време 25 секунди и 81 стотни. Старият рекорд принадлежи на Калоян Лефтеров с време 25.70. Резултатът на Валентин Филипов му донесе безапелационно и златния медал.

Никола Здравков грабна титлата в най-конкурентната дисциплина - 50 м свободен стил, и с това затвърди позицията си на абсолютен държавен шампион при мъжете в кроула. Той спечели и бронзов медал в дисциплината 50 м бътерфлай.

Диана Ненова се окичи със злато на 50 м бруст, сребро на 50 м свободен стил и бронз на 100 м бруст. Иванна Кирова спечели два сребърни медала в дисциплините 100 м свободен стил и 200 м съчетано плуване, както и бронзов на 50 м свободен стил.

Редактор "Екип на Петел",

