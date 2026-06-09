КПС "Астери" с три медала от силен турнир

Снимка "Астери"

Варненският клуб по плувни спортове "Астери" спечели три медала на силния международен турнир, който се проведе на комплекс "Приморски" в морската столица. Диана Ненова завърши втора на 50 м бруст, като даде време 36.99.

Георги Переверзев пък грабна сребърните отличия в две дисциплини. На 200 м кроул той завърши с време 2:11,20, а на 400 м в същия стил спря хронометрите на 4:34.98.

В състезанието във Варна участваха рекордните 490 плувци от 22 клуба от България, Румъния и Турция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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