реклама

КПС "Астери" с три медала от силен турнир

09.06.2026 / 09:44 0

Снимка "Астери"

Варненският клуб по плувни спортове "Астери" спечели три медала на силния международен турнир, който се проведе на комплекс "Приморски" в морската столица. Диана Ненова завърши втора на 50 м бруст, като даде време 36.99.

Георги Переверзев пък грабна сребърните отличия в две дисциплини. На 200 м кроул той завърши с време 2:11,20, а на 400 м в същия стил спря хронометрите на 4:34.98.

В състезанието във Варна участваха рекордните 490 плувци от 22 клуба от България, Румъния и Турция.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама