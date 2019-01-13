КПС Варна спечели убедително първия регионален кръг при 15-годишите (снимка)

Отборът на КПС Варна спечели убедително срещите си от първия регионален кръг на първенството по водна топка за момчета до 15 години. Двубоите се играха на закрития басейн от комплекс "Приморски".

Талантите на треньора Найден Найденов победиха с 12:2 съгражданите си от Комодор и с 14:4 ватерполистите на Локомотив (Русе). В третия двубой от турнира Локо би Комодор с 11:7.



Следва втори регионален кръг, в който ще участват четири отбора. Сигурни за него вече са КПС Варна, Черно море 1948 и Черноморец (Бургас). Последният отбор в квартета ще стане ясен през следващата седмица. Много е вероятно двубоите от този турнир да се проведат в морската столица.

Съставът на КПС Варна: Георги Велков, Георги Атанасов, Ангел Касабов, Максим Бахчеванов, Кристиян Кънев, Христо Антонов, Никола Калчев, Румен Георгиев, Любомир Малкочев, Никола Стоянов, Ивайло Йорданов, Филип Кючуков, Валентин Антонов, Калоян Георгиев, Калоян Николов

Треньор: Найден Найденов

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