КС на Германия: Всяко заявление за виза от афганистанец трябва да се разглежда индивидуално

Снимка: Пиксабей

Федералният конституционен съд на Германия постанови, че правителството е длъжно да разглежда всяко заявление за виза на афганистански граждани поотделно, въпреки че е прекратило специална програма за техния прием. Това съобщи агенция ДПА, цитирана от Евроком.

Съдът в Карлсруе подчерта, че при вземането на решения властите трябва да отчитат индивидуалните обстоятелства на всеки засегнат. Решението е по дело, свързано с прекратената от правителството програма за прием на афганистанци по т.нар. Списък за защита на човешките права.

Темата за приемането и депортирането на афганистански граждани редовно предизвиква обществени и политически дебати в Германия, където миграцията остава чувствителен въпрос.

Конкретният казус е внесен от афганистанка, която в момента пребивава в Пакистан с двамата си малолетни синове. Семейството е получило разрешение за прием в Германия през 2021 г., но през декември 2025 г. то е било отменено. Впоследствие Върховният административен съд на Берлин-Бранденбург постановява, че те нямат законово право да получат визи.

Федералният конституционен съд обаче отмени това решение, като прие, че по-долната инстанция е тълкувала неправилно конституционната забрана за произвол. Според съдиите решението на Федералното министерство на вътрешните работи за отмяна на ангажимента за прием не отговаря на конституционните изисквания.

Заради това делото е върнато на Върховния административен съд в Берлин-Бранденбург, който трябва да се произнесе отново. До издаването на визите или до приемането на ново, съобразено с конституцията, решение на вътрешното министерство, Германия е длъжна да оказва подкрепа на жената и децата ѝ, докато са в Пакистан.

Германските власти трябва също така да продължат сътрудничеството с пакистанското правителство, за да гарантират, че ищците няма да бъдат задържани или депортирани обратно в Афганистан.

Редактор "Екип на Петел",

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