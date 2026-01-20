КС образува дело по искане на Апелативен съд - Варна, свързано с изпълняващия функциите главен прокурор

Снимка: Конституционен съд

Конституционният съд образува дело по искане на съдебен състав на Aпелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.), съобщиха от пресцентъра на съда. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.

На 8 януари Конституционният съд даде срок на Апелативен съд - Варна да отстрани в 14-дневен срок нередовности на искането им, свързано с изпълняващия функциите главен прокурор. Това е било направено от съдебния състав.

Искането на Апелативен съд - Варна е за това дали противоречи на Конституцията текстът в Закона за съдебната власт (бел. ред. чл. 173, ал. 15) относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява. Също така варненският съд пита Конституционния съд как да тълкува разпоредбата - като такава, която не засяга заварени случаи или последиците ѝ обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила.

От съдебния състав отбелязват, че искането за възобновяване на наказателно дело, което разглеждат, е обусловено от разрешаването на въпроса дали лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/16.06.2023 г. (бел.ред. Борислав Сарафов), разполага към момента на сезиране с правомощието да поиска възобновяване на наказателно дело.

БТА припомня, че на 16 октомври 2025 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на нормата на чл. 173 ал.15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението беше взето единодушно след кратък дебат.

По-рано на 7 октомври, Съдийската колегия взе решение с шест гласа „за" и трима „против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

