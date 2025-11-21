КС образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"

Снимка: Конституционен съд

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщава БНТ.

Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародван в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 г. като противоречащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

„Възраждане“ събра необходимите подписи и сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционни текстове от добилия популярност като „Законът за Лукойл“. Това обяви на брифинг в Народното събрание председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По думите му, измененията, приети от ГЕРБ и ДПС, представляват опит държавата да придобие контрол върху частна собственост в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост“, поясни Костадинов.

Той предупреди, че ако законът остане в сила, България рискува да бъде осъдена по множество дела, тъй като свързаните компании могат да предявят искове.

„Няколко са компаниите, които оперират в България. Всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове. И точно поради тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който той не се произнесе, ще ни коства милиарди“, подчерта Костадинов. Той уточни, че за сезирането на КС са се подписали и депутати от МЕЧ и „Величие“. С оглед на досегашната работа на съда, Костадинов изрази надежда, все пак произнасяне да има.

В изявлението си той коментира и актуалната тема за държавния дълг, който според него ще нарасне с още 21 млрд. лева. Това, по думите му, поставя страната в безпрецедентна финансова ситуация.

Костадинов засегна и темата за насрочения за вторник протест, представян като „окупация на парламента“ от ПП–ДБ срещу приемането на бюджета. Той заяви, че „Възраждане“ е готова да се включи, но изрази съмнение, че ПП–ДБ ще предприемат „действия с реална сила“, каквито „Възраждане“ демонстрира при свои акции.

Той допълни, че ако бъде приет, бюджетът ще доведе до фалит на държавата, защото икономиката не може да осигури средства за обслужване на растящия дълг.

