КС образува две дела по жалбите на ГЕРБ-СДС и ПП относно закона за бюджета

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Конституционният съд образува две дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" относно Закона за държавния бюджет, приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.

Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители.

Едното дело е за установяване на противконституционност на текстове от преходните и заключителни разпоредби на закона във връзка с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Второто дело е за установяване на противоконституционност на целия закон за бюджета поради противоречието му с чл. 4, ал. 1 от Конституцията /принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за мълчалива дерогация на устройствения Закон за публичните финанси/.

По-рано днес от "Продължаваме Промяната" заявиха, че внасят две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, припомня БТА. Малко преди това от ГЕРБ-СДС внесоха жалба срещу Закона за държавния бюджет заради противоречие с устройствения закон за управление на публичните финанси.

Редактор "Екип на Петел",

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