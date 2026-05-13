КСБ: Инфраструктурата трябва да настигне инвестициите във Варна, а не инвестициите да спрат

Четири предложения за подобряване на инвестиционния климат в морската столица представи Областното представителство на Камарата на строителите във Варна. Събитието обедини над 160 души – архитекти, инженери, строители, инвеститори, предприемачи, ВиК-специалисти и представители на професионалните организации. Вашето присъствие показа, че консолидацията на сектора е изключително важна. Срещата, инициирана от КСБ - Варна, е предизвикана от непоследователните действия на администрацията по отношение на градоустройството.

Председателят на КСБ Светослав Жеков уточни, че за тях е било най-важно да споделят позицията си не само с кмета, но и с цялото общество, за да разберат хората какво се случва и каква е гледната им точка.

Декларацията на КСБ, представена от Жеков, бе подкрепена и от Камарата на архитектите. Двата бранша отправиха критики към Община Варна за забавяне на Подробните устройствени планове и необявяване на обществени поръчки и конкурси.

От КСБ съобщиха, че са инициирали работна група за ВиК-инфраструктура в южния район на морската столица и планират да изработят за своя сметка предпроектно проучване за изграждането й. То може да бъде изготвено от фирмите с инвестиционен интерес във варненския регион. Приблизителната му стойност е 50 000 евро и ще бъде предоставено като дарение на община Варна.

Община Варна бе представена от зам.-кмета по инженерна инфраструктура Димитър Кирчев.

Той обяви, че градската управа по принцип е съгласна да се направи проучване за ВиК-инфраструктура, но за това е необходимо да се сключи споразумение. Кирчев предложи всички поставени въпроси да бъдат обсъдени на допълнителна среща.

Светослав Жеков каза още, че инфраструктурата трябва да настигне инвестициите във Варна, а не инвестициите да спрат, а по отношение на предложенията на КСБ коменттира следното:

„Ако администрацията се вслуша в предложенията, които КСБ направи, още от днес ще може да се раздвижи инвестиционната обстановка във Варна. Инвестиционният климат в момента е изключително неблагоприятен и има сериознни неразбирателства между гилдиите и администрацията. Надяваме се, че ако администрацията ни чуе, още от днес ще започне процеса по поправяне на всичкото това и ще се създаде работеща администрация, която да бъде в услуга на гражданите и бизнеса.“

Той уточни, че целта на предложенията е оптимизация на работата на ЕСУТ и работата на Община Варна с кметствата, за да може Подробните устройствените планове да бъдат придвижвани и да не се затлачват.

Четирите предложения:

- Експертът по градоустройство, който е назначен в Община Варна и като председател на ЕСУТ, да мине на осемчасов работен ден, за да може да работи пълноценно за общината.

- Въвеждане на мълчаливо съгласие, според което след изтичане на срока да се счита, че предложението е прието като предложение на инвеститора.

- Да бъдат възложени незабавно за най-уплътнените територии подробно устройствени планове в големи обхвати от Община Варна и да бъдат финансирани чрез бюджета или през рамковия договор на общината за проектиране , който тя има подписан за 8 милиона.

- Незабавно да започне изчистване на над 1000 забавени преписки по подробни устройствени планове и да се ограничат до минимум. Това нещо ще отпуши страшно много райони във Варна и ще даде възможност на хората да си построят къщите и да реализират намеренията, които са имали.

Светослав Жеков коментира и изказването на Благомир Коцев. Кметът обяви, че дават старт на нова политика за ограничаване на презастрояването във Варна.

„Самото желание е похвално, стига да не е само политическо говорене. Ако това нещо бъде приложено на практика, наистина ще подобри климата във Варна. Трябва да се о отворят нови зони за строителство. Когато няма такива зони или са ограничени по някакъв начин от регулационни и от устройствени процедури, се строи там където има възможност.”

„По отношение на презастрояването, аз искам да ви кажа две цифри. Едната цифра е 208 хиляди. Това са броя на апартаментите във Варна – 208 хиляди апартамента има във Варна. През последните 20 години са построени 43 хиляди апартамента, което означава, че около 20 процента от общото строителство, е ново стротелство. Ако 20 процента е само новото строителство от всички сгради във Варна, къде е презастрояването, кога е презастрояването, дали това нещо е истинско, или просто някои райони не са преуплътнени и инфраструктурата не ги настига. По-скоро е това. Позицията на администрацията, че инфраструктурата изостава и затова да спрем строителството, за нас е абсолютно неприемлива“, добави Светослав Жеков.

Председателят на КСБ изрази мнение и за призива на Благомир Коцев към Виктор Бузев да напусне незабавно поста си, за да бъде назначен конкурс за нов главен архитект на Община Варна.

“Вие знаете, че главният архитект бе освободен от предната администрация, но бе върнат от съда, и предполагам, че кметът иска да има по-голям контрол върху действията на главния архитект. По какъв начин това нещо ще се случи, те трябва да седнат двамата и да изяснят визията си за в бъдеще, ако трябва и в присъствието на браншовите организации, за да се види какъв е проблема и този проблем да бъде решен. Защотото административно кметът не може да освободи главния архитект. Може да го уволни само дисциплинарно и след това съдът ще го върне, както се получи предния пъг, заяви Жеков.

„Съдбата на главния архитект на Варна зависи от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там, предполагам на ниво ДНСК ще бъдат разгледани мотивите на местната администрация и ще бъде взето решение. Лично нашата позиция е, че главният архитект си върши работата и преписките илизат в срок. Там няма забавяне и това донякъде поддържа инвестиционния климат в някакъв порядък. Ние специално нямаме претенции към работата на главния архитект“, каза още Светослав Жеков.

