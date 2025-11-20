КТ "Подкрепа" - Варна: Държавата не може да функционира без стабилна администрация

снимка: КТ "Подкрепа", архив

Днес административните служители от Националния статистически институт във Варна излизат на символичен протест с искане за достойно увеличение на работната заплата. Те са готови и на ефективни протести, ако не бъдат предприети мерки за изпълнение на исканията им. Това каза Васил Василев, председател на СРС КТ "Подкрепа"- Варна, цитиран от Радио Варна.

Без стабилна администрация държавата не може да функционира, категоричен е Василев. Той посочи, че е погрешно схващането, че администрацията изсмуква бюджета. Василев посочи, че трябва да се направи разграничение между висшите ръководители на държавните структури с високи бонуси и работещите на по-ниските етажи, които по думите му получават "мизерни заплати".

Василев посочи, че ще се борят за увеличение от 13,5% на възнагражденията.

Синдикалистите настояват да се преустанови публичния натиск. Василев изрази надежда нагласата на хората да се промени и да се прекрати с поставянето на етикети за служителите от рода на "чантаджии" и хрантутници.

Всяка една държавна политика се извършва с помощта на работещите пчелички от администрацията, категоричен е синдикалистът.

Протестът във Варна е насрочен за 12,30 часа днес пред Териториалното статистическо бюро - Североизток.

