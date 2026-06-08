КТ "Подкрепа": Намалението на цените може да се окаже за сметка на производителите

Пекселс

Най-притеснително е, че намалените цени може да са за сметка на производителите.

Това каза в ефира на БНР президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов във връзка с инициативата на правителството "Кошница с грижа", в която се включиха 8 търговски вериги.

"Продължавам да не вярвам, че търговските вериги изведнъж са станали благотворителни дружества и това, за което се говори, ще бъде направено за тяхна сметка, т.е. за сметка на тяхната печалба. Със сигурност те са измислили как ще го направят. Не малка част от кошницата са стоки със сезонен характер, които така или иначе ще поевтинеят. Казаха хляб, но то само в хляба има 50 позиции, казаха мляко - и в млякото има 50 позиции. Кое от всички млека и кой от всички видове хляб ще изберат да се появи с намалена стойност? Това не е лесна работа", коментира той.

По думите му разговорът, който чуваме, е политически, за да може, на базата на чутото, да направим изводи.

"Ако посоката е устойчива и правителството е решило да реши този проблем, би могло да се мисли, че веригите тактически отстъпват, за да избегнат евентуални проблеми... Въпрос на време е да видим дали е само раздвижване на въздуха", смята той.

Според него това, че магазините на големите търговски вериги са в централните части на градовете, пречупва гръбнака на малките търговци:

"Това не може да бъде променено и трябва да се мисли за някакъв друг тип политика. Не знам дали това е в тази рамка".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!