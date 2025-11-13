КТ "Подкрепа": Ние сме "за" държавните служители да си плащат осигурителните вноски

Булфото

Цялато система на заплащане в държавната администрация трябва да бъде преосмислена. Ние сме за държавните служители да си плащат осигурителните вноски. Разбира се, паралелно да отпаднат всякакви ограничения, да могат работят на повече от един трудов договор и да развиват самостоятелен бизнес, каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в интервю пред БНР.

"Когато държавата започна да им плаща осигуровките, им намали заплатите. Те продължават да си плащат, но държавата мести пари от единия джоб в другия", коментира той.

По отношение за ДМС-тата той посочи, че обикновените чиновници взимат по 300 - 400 лв. на тримесечие.

"Например във Фискалния съвет, затова че са се родили, получават по 3 средни работни заплати, а за всяко заседание по 3 минимални работни заплати. А инспектори в ГИТ, които покриват 400 000 предприятия са взели 500 лв. на тримесечие. Тези с повечето заплати са по-малко от 10% в администрацията и самата администрация не ги обича. Затова системата на заплащане да елиминира тази прослойка", коментира президентът на КТ "Подкрепа".

И посочи, че най-малко премии достигат до хората, които най-много се гърбят с работа и посочи справка за ДМС-тата в АСП:

"Вече година и нещо повтарям, "дайте да видим какво става там". Има доклад на Министерски съвет, който изследва дисбалансите в заплащането. За една и съща длъжност на различни места, министерство, до 4 – 5 пъти разлика в заплащането. И никой не иска да седнем и това нещо да го поправим."

Манолов сподели, че КТ "Подкрепа" сами са отишли в централата на ГЕРБ, "по моя инициатива":

"Никой не ни е привиквал, напротив те нямаха желание да се виждат с нас. Това, че сме говорили с най-голямата партия не значи, че диалогът е проведен. Това, което ще ни се наложи оттук нататък, ще трябва да се виждаме с всички партии, не само с тези от управляващата коалиция, ще преценим как ще постъпим."

За недоволството на работодателите да увеличения данък дивидент от 5 на 10% и дивидента ще го раздават като по-високи заплати, Манолов каза, че те и сега го правят:

"И това казах на финансовия министър, че максималния осигурителен доход е най-голямото изкривяване. Някой може да вземе 2 млн. лв. заплата, но ще само на 4000 лв. ще плати осигуровки."

Според него работодателите така са научени, "само да получават и когато нещо не им се даде" стават нервни, а пък, ако нещо им се вземе, настава истерия".

"Не съм сигурен, че ако започне разговорът за данъчната политика, този разговор ще им хареса. МВФ каза, че сериозно трябва да се говори по тази тема. Данъчна система като българската няма никъде в ЕС, дори в Европа", каза Димитър Манолов.

И призна, че не е специалист, но е разтревожен за "Лукойл", защото не знам доколко имаме капацитет да се занимаваме с управлението на тази институция, това което имахме го разпиляхме.

