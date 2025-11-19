КТ "Подкрепа" готви протести: Реалният ръст на доходите става отрицателен
Булфото
Отправянето на половинчати политики не води до нищо добро. Това отбеляза Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа", за предвидения държавен бюджет за следващата година.
"Инфлацията към момента е 5.3 %. Ако добавим и предложението за промяна на осигурителната вноска, плюс инфлацията, която се очаква за следващата година, реалният ръст на доходите става отрицателен. Това не е добре за никой. Знаем, че ще влизаме в еврозоната, знаем кризата с горивата, която в момента тече и ще доведе до още инфлация. Няма как да приемем цялото това нещо. Няма как да приемем, че сме съгласни с 5% увеличение, които са доникъде", коментира той анонсираното намерение за увеличение на разходите за персонал за 2026 г. с 5%.
Допълнителното материално стимулиране, което се раздава на определени администрации, е въпрос на избор на началниците. Грешно е всички да се слагат под един калъп. В голяма част от администрациите средните работни заплати са около 1500-1600 лева".
Най-голямо е напрежението тази година в сектор "Земеделие и гори" и секторите, които касаят държавната администрация, обясни той в ефира на БНР.
"Чакаме да видим какво решение ще вземе и медицинската федерация във връзка с работните заплати".
Синдикатите са решени да проведат протести, с които да изразят несъгласието си от предвидените параметри в Бюджет 2026. Те ще започнат със сектор "Земеделие".
"Администрацията също ще стачкува. Протестите ще бъдат предупредителни. Ще очакваме между първо и второ четене да се предприемат някакви действия и НС да намери решение".
Кацарчев коментира и предвидения бюджет за следващата година на Държавното обществено осигуряване.
"Имаме критики по отношение на осигурителната вноска. Съществено важно е, че се качва минималният и максималният осигурителен доход. Съответно се качват задълженията на работещите да плащат малко повече пари. В същото време имаме замразяване на част от осигурителните плащания".
Той анализира и идеята да се узаконят коледните и великденските добавки за пенсионерите и да им се дават редовно.
"Те могат да се раздават през НОИ, но това е социално подпомагане и би трябвало сумата да се намира в Министерството на труда и социалната политика. Добра идея е да се узаконят подобен вид плащания".
