КТ "Подкрепа" най-вероятно ще одобри бюджета "в името на политическия компромис"

07.12.2025 / 13:42 2

Кадър БНТ

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обяви, че въпреки критиките си към документа, най-вероятно ще подкрепи проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина в името на политическия компромис, предаде БНР.

Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт той коментира:

"Не ми харесва това, че обезщетенията за безработица са замразени, майчински и така нататък. На онази голяма политическа среща, която няколко пъти проведохме, стана ясно, че няма друг начин. Това, което ми харесва е, че са увеличили средствата за възнаграждения в Националния осигурителен институт. За които е хубаво е да кажем, че на фона на общите разходи не ги хваща кантара и ако ги съпоставим примерно с някой частен пенсионен фонд, ще видим, че тук нещата се различават в десетки, да не кажа стотици пъти", каза Димитър Манолов.

 

0
0
kjk (преди 32 минути)
Рейтинг: 160267 | Одобрение: 17632
Вече са ги купили,щом обърна палаччинката!!!;)УхиленАнгелче
2
0
Серж (преди 40 минути)
Рейтинг: 229350 | Одобрение: 45955
Този и другия олигофрен от КНСБ-то нямат ли мандатност? Или ще си лежат, похапва и попръдват докато са живи?Гняв

