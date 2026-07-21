КТ "Подкрепа" предупреди за протести срещу политиката по доходите

снимка: КТ "Подкрепа"

Протести наесен или в началото на следващата година - това прогнозират от КТ "Подкрепа", ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство.

Наесен или най-късно през януари-февруари ще има синдикални протести, ако управляващите не променят политиката си по доходите – за това предупреди главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев в ефира на Българското национално радио:

"Ще има засилено присъствие по площадите. Премахваме ангажиментите за ръст на работните заплати в някои сектори, замразени майчински и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Цялото това налива вода само в една мелница - ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения".

И КТ "Подкрепа", и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026-а година отмяна на сега действащия механизъм в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата като 50 процента от средната. Според Кацарчев разговорите по нов механизъм за определянето ѝ трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота:

"Г-н Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която да се изчислява адекватно минималната работна заплата. Такава все още не ни е предложена. Август месец е близо".

Кацарчев смята, че "чистата" минимална заплата за 2027 година трябва да е 750 евро при 620.20 евро сега. И двата синдиката не са съгласни с разпоредби на бюджета да се променя начинът на изчисляване на трудовия стаж въз основа на действително отработените часове, защото има риск от отнемане на права на работещите.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред депутатите, че съгласно решение на Конституционния съд от 2021 година промяната в Кодекса на труда чрез преходните разпоредби на Закона за бюджета нарушава Конституцията:

"Със Закона за бюджета, който има временен характер, обикновено е една календарна година, в случая 5 месеца, променяте основен закон, какъвто е Кодексът на труда, който касае уреждането на трайни обществени отношения. Вие нарушавате в момента Конституцията, не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда. Трябва да го пуснете в обществено обсъждане"

Омбудсманът Велислава Делчева призова между първо и второ четене на държавния бюджет за 2026 година да се преразгледат предложените промени в Кодекса на труда. Според нея подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите.

Редактор "Екип на Петел",

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