КТ "Подкрепа" с протест пред Бюрото по труда във Варна в сряда

Снимка: Гугъл мапс

Синдикатът на административните служители "Подкрепа" обяви, че предварително насрочените протестни действия на служителите на Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане се обединяват и ще се проведат съвместно в сряда - 26 ноември от 12:30 ч. пред териториалните поделения на структурите в страната.

Демонстрациите са във връзка с актуализирания дневен ред на Народното събрание и съкратените срокове за приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., предава Радио Варна.

За морската столица протестните действия ще се състоят на адрес: ул. "Шипка" №10 - Дирекция бюро по труда Варна и ул. "Цар Симеон I" № 26 - Дирекция инспекция по труда Варна.

Обединяването на протестите има за цел да отправи последен апел към народните представители и да се заявят общите искания на служителите от тези ключови администрации за гарантиране на по-добри условия на труд, устойчиво финансиране и ефективно изпълнение на техните обществени функции, посочват от КТ "Подкрепа".

Основните искания на служителите включват:

· Достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.

· Преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции.

· Гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

