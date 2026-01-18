КТ "Подкрепа" са против несъгласувани промени в Кодекса за социално осигуряване

Снимка: Булфото

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще има заседание в понеделник - 19 януари.

По време на заседанието трябва да бъде обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите. Предстоящата среща на тристранните партньори е първата за годината. Последното заседание та НСТС беше на 8 декември миналата година.

Промените в Кодекса касаят въвеждането мултифондов модел в капиталовите стълбове на пенсионната система. Целта е да се позволи създаването на подфондове с различен инвестиционен профил и осигурените лица да могат да решават дали спестяванията им по партидите да се управляват по-динамично, за да им носят по-висока доходност, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход. Спестяванията по партидите остават персонални и гарантирани и са лични средства на осигурените лица, подобно на сметките в банковата система, обясняват от МФ.

С промените в КСО ще бъдат завишени изискванията към пенсионните дружества, които управляват пенсионните фондове и ще бъдат намалени събираните от тях такси и удръжки. В бъдеще те ще бъдат обвързани с постигнатата от дружествата доходност в капиталовите пенсионни фондове, която увеличава обема на партидите на осигурените лица. С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим.

Българска стопанска камара БСК отбелязва, че въвеждането на многофондова система гарантира свободата на осигурените за избор на подфонд с определен инвестиционен профил, при отчитане на неговия жизнен цикъл и интереси. По този начин ще се създадат условия за постигане на по-висока доходност в периода на осигуряването им в динамичен подфонд за младите хора непосредствено след навлизане в трудовия живот и в най-активните им години след това, и необходимата сигурност за хората преди пенсиониране - в периода на осигуряването им в консервативен подфонд, смятат от БСК.

От КТ "Подкрепа" обаче смятат, че подходящи условия за предлагане и обсъждане на значими законодателни промени, засягащи пенсионната система, са наличието на обществено приета Пътна карта за пенсионноосигурителната система, както и устойчива и прогнозируема политическа, икономическа и социална среда. В случай че дори един от тези компоненти е извън приетите за нормални параметри, е много вероятно да се стигне до ситуация, в която дори добрите идеи да бъдат отхвърлени от обществото и да се създадат условия за ескалация на социалното напрежение, посочват от КТ „Подкрепа“ в позиция по законопроекта.

Според КТ „Подкрепа“ ключов проблем е, че масовият работещ няма яснота за пенсионната система и дори не знае какво се случва с неговите вноски и начина, по който се управляват. Интересът към темата се засилва година-две преди настъпване на пенсионна възраст. Наред с това е налице огромно недоверие в институциите и партиите, допълват от синдикалната организация.

