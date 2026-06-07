КУБ: Ние сами махнахме огражденията

Кадъ БНТ

От КУБ обявиха, че сами са махнали огражденията около Форест клуб на Баба Алино.

Ето какво пишат от там:

"Във връзка с обществения интерес към проекта VillApart Arcanum Ви

изпращаме официалната позиция на компанията относно текущата ситуация, свързана с ограждението в местност „Баба Алино“.



Бихме искали да Ви информираме, че на 6 юни 2026 г. компанията

доброволно извърши демонтаж на ограждението, независимо че към момента все още няма окончателно решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахването му.

Информацията за доброволния демонтаж на

ограждението беше публикувана предварително и в официалните ни профили в социалните мрежи.

Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора.

Вярваме, че каузата ни е справедлива, но зачитаме закона и хората около нас. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред, посочват от компанията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!