КУБ: Няма никакви отнети имоти от нас

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Няма отнети никакви имоти от КУБ Корпорация, съобщават от компанията.



"От името на КУБ Корпорация бихме искали да внесем няколко уточнения, свързани с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).



Категорично заявяваме, че не става въпрос нито за КУБ Корпорация, нито за отнет наш имот.



Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.



Местността "Баба Алино" и КУБ Корпорация не са тъждествени помежду си. В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи.



В подкрепа на нашите думи - тук може да видите и оригиналното съобщение и да се убедите сами.", посочват от там.

Линк към съобщението: https://ciaf.bg/bg/aktualno/novini/apelativen-syd-varna-potvyrdi-otnemaneto-v-polza-na-dyrjavata-na-imot-v-mestnost-baba-alino-po-isk-na-konpi-sreshtu-m-b-p-i-z-a-p

Редактор "Екип на Петел",

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