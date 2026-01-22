КУБ Кънстракшън разшири строителните си правомощия в България

Централният професионален регистър на строителя ( ЦПРС ) в България официално регистрира строителната компания КУБ - Кънстракшън ЕООД от структурата на международната корпорация КУБ в първа група на националния строителен допуск. Регистрацията е потвърдена с удостоверение № I-TV 031565.

Това се съобщава на уебсайта на КУБ Корпорация.

Регистрацията в първа група дава право на КУБ Кънстракшън да реализира на територията на България технически сложни строително-монтажни проекти, включително инженерна инфраструктура (например комуникационни мрежи), високи сгради и укрепителни съоръжения.

Представители на корпорацията отбелязват, че получаването на този статус е станало възможно благодарение на съответствието на работните процеси на КУБ Кънстракшън със строгите изисквания на българската и европейската строителна регулация, както и на отговорния подход на КУБ към реализирането на проекти на всички етапи.

„Това е важна стъпка за КУБ в България, която ще ни позволи да допринесем по-значително за развитието на икономиката и обществените пространства във Варна“, заяви основателят на корпорацията Олег Невзоров.

