КУБ Корпорация не намалява темпото и строи обекти в чужбина успоредно с работата във Варна

Международната корпорация КУБ, известна в България благодарение на довършването на проблемния жилищен комплекс на плаж Кабакум, обяви още един антикризисен успех. Група инвеститори в жилищен комплекс „Ривиера Гардънс“, който се строи в Украйна въпреки трудностите свързани с войната, получи ключовете от новите си апартаменти. За това съобщава UNN .

Става въпрос за обект, чието строителство корпорацията е завършила в условия на война. Въпреки въздушните заплахи и редовните прекъсвания на електрозахранването, сградата е успешно въведена в експлоатация и отговаря на всички необходими изисквания.

В корпорацията отбелязаха, че богатият опит в справянето с кризисни ситуации помага да устоят на натиска и да изпълнят обещанията си въпреки трудностите. По-конкретно, по-рано във Варна КУБ довърши и предаде клубен жилищен комплекс на плаж Кабакум, който години наред стоеше замразен.

„Работихме за да запазим надеждата и доверието на нашите инвеститори и затова нито ракетните удари, нито прекъсванията на електрозахранването не можаха да ни спрат. Още по-голямо значение за корпорацията имат ключовете, които сега предаваме на хората – ключове към комфортен живот, обещанието за който изпълнихме, въпреки всичко“, подчертава основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров.

Както уточняват в КУБ, новата сграда включва апартаменти от комфортен клас и е разположен във вече оформен квартал, където работят магазини, аптеки и други услуги, а обществените пространства са подходящо благоустроени. Всички тези елементи въплъщават концепцията за „град на късите разстояния“, където има всичко необходимо за комфортен живот.

„Паралелно се завършват строителните работи в още две сгради. КУБ Корпорация планира да ги завърши и да започне предаването на ключовете на инвеститорите през 2026 г. Графикът на работата отчита стабилността на доставките на материали, изискванията за безопасност и техническите параметри“, заявиха представители на корпорацията.

