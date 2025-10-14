KУБ Корпорация оказа помощ на семейства, пострадали от наводненията

Международната строително-инвестиционна корпорация KУБ съвместно с обществената организация „Ми разом“ оказа хуманитарна помощ на жителите на населени места , пострадали от проливните дъждове в Югоизточна България.

Служители на KУБ събраха значителна сума и закупиха топли завивки, хавлии, дрехи и други продукти от първа необходимост. Ръководството на компанията също предложи на общините съдействие, екипи от специалисти и техника, за разчистване на наноси по улиците.

„Да гледаш как пороите разрушават живота на цели семейства и резултатите от тежкия труд на строители и комунални работници е просто болезнено. Като строителен предприемач, KУБ носи отговорност за благополучието на градовете и общностите и ще направим всичко по силите си, за да помогнем на хората да преживеят бедствието и да бъдат отстранени последиците му“, заяви представителят на KУБ Корпорация Росен Ников.

Първата партида хуманитарна помощ, събрана от KУБ и „Ми разом“, вече бе доставена в петък, 10 октомври. За разпределението на вещите отговарят доброволците на Българския червен кръст (БЧК), като приоритет са семействата от най-засегнатите райони, по-специално Царево, където водата е наводнила домовете с повече от метър.

„Украинската общност знае от първо лице какво е да се окажеш в кризисна ситуация и да загубиш увереност в утрешния ден. Но този опит ни даде сила и показа колко много може да се постигне благодарение на взаимната подкрепа. Да помогнем на България, която приюти хиляди украинци, а сега страда от стихията, за нас е естествено“, сподели Кристина Виер, представител на организация „Ми разом“.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!