КУБ Корпорация предоставя отстъпки за покупка на жилища от спортисти по време на Зимната олимпиада
По време на Зимните олимпийски игри международната корпорация КУБ предлага специални условия за придобиване на жилищни имоти за спортисти. Програмата, която предвижда 2% отстъпка за жилища в проектите Forest Club във Варна, ще бъде валидна от 6 до 22 февруари 2026 година. За това съобщиха представители на компанията на нейния уебсайт.
Уточнява се, че акцията важи за състезатели от клубове по олимпийски дисциплини и обхваща завършени апартаменти и вили в комплексите Forest Club House и Forest SeaView. Първият проект включва двуетажни вили с отделни апартаменти, а вторият – пететажни жилищни сгради с гледки към морето в близост до защитена горска зона.
Двата комплекса са обединени от обща спортна и рекреационна инфраструктура, ориентирана към целогодишна физическа активност – отопляем басейн, СПА център, фитнес зала, спортни площадки и велоалеи.
От КУБ Корпорация посочват, че целта на инициативата е да направи за професионалните спортисти по-достъпно закупуването на комфортно жилище, в което средата, архитектурата и услугите подпомагат подготовката за нови постижения.
„КУБ дълбоко уважава олимпийския дух и споделя ценностите, които международният спорт отстоява – активен начин на живот, стремеж към постижения и създаване на среда, която мотивира развитие и движение напред“, подчерта основателят на корпорацията Олег Невзоров.
* публикация
