КУБ Корпорация представи своите проекти на българо-украинския бизнес форум в столицата

Международната строително-инвестиционна корпорация КУБ представи портфейл от проекти и планове за разширяване на сътрудничеството в региона на западното Черноморие на българо-украинския бизнес форум. Домакин на събитието бе Българската търговско-промишлена палата с участието на Посолството на Украйна.

Форумът събра в София представители на над 60 компании от Украйна и България. По време на дискусиите бяха обсъдени инвестиционните перспективи в региона, както и инструментите за укрепване на икономическото сътрудничество.

Беше отбелязано, че в България работят над 1600 украински компании, а вече повече от 350 български бизнеса са инвестирали в проекти в Украйна.

КУБ представи реализирани в България проекти в жилищни и търговски недвижими имоти, инфраструктурни решения, хуманитарни инициативи и проекти за подобряване на градската среда. Представителите на корпорацията очертаха и възможни точки на синергия между украински и български предприемачи в строителството, логистиката и индустриалното производство.

„Като международна корпорация носим отговорност коректно да представяме икономическия потенциал и възможностите в страните, в които работим. Стратегическата задача на бизнеса е да помага за съгласуването на интересите на държавите и техните граждани, създавайки по-добро бъдеще за всички. За това е необходимо непрекъснато да изграждаме нови връзки с местни партньори“, заяви основателят на КУБ Олег Невзоров.

Компанията публично потвърди интерес към по-нататъшното развитие на проекти във Варна и към търсене на съвместни възможности за европейски инвеститори в региона.

„КУБ има актуален опит в реализиране на проекти от международен мащаб. Последният пример е хотел под марката Wyndham Garden до летището на Букурещ в Румъния, който цели да укрепи мрежата на хотелиерството между Източна Европа и Балканите. Това е именно нивото на стратегически инвестиции, с което възнамеряваме и занапред да подкрепяме развитието на региона“, отбеляза представителят на КУБ Анна Доброволска.

