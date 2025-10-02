КУБ Корпорация увеличава международните инвестиции във Варна

Международната строително-инвестиционна корпорация КУБ увеличава приноса си към икономиката на Варна и региона: в периода 2022–2025 г. със съдействието на компанията са стартирани около 150 нови бизнеса и привлечени стотици милиони евро чуждестранни инвестиции. Това разказа в интервю за “24 часа ” основателят на корпорацията Олег Невзоров.

„С активното съдействие на приятели и партньори успяхме да привлечем в местните сфери на бизнеса над 420 милиона евро чуждестранни инвестиции. Нашата дейност в една или друга степен способства за стартирането на над 100 нови бизнеса и създаването на хиляди работни места. Само от данъци са внесени десетки милиони евро“ – отбеляза Олег Невзоров.

Той също подчерта, че КУБ системно засилва производствената и сервизната база в страната: корпорацията подготвя старта на локално производство на дефицитни строителни материали, разширява портфолиото от услуги по експлоатацията и формира дългосрочни партньорства.

Отделно направление в дейността на корпорацията е възстановяването и завършването на проблемни обекти, които години наред са спирали развитието на цели локации. Един от примерите, посочен от Олег Невзоров, е преобразяването на недостроен апарт-комплекс, на първа линия при плажа Кабакум, в завършена бутикова сграда с благоустроена територия и нов, безопасен подход към морето.

„Ние вече много години сме повече от просто строителна корпорация, защото развиваме инфраструктурата около нашите проекти, грижим се за логистичния комфорт на жителите, занимаваме се с озеленяване. Всичко това е повече от жилища. Това е за хората – за това, доколко те са свободни да организират живота си по най-удобния начин“ – заяви основателят на КУБ.

