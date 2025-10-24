КУБ Корпорация взе участие в Младежката трудова борса във Варна

HR екипът на международната корпорация КУБ представи кариерни възможности за абитуриенти и млади кандидати на Младежката трудова борса, проведена в Юнашкия салон във Варна. Събитието събра десетки ученици от горните класове, студенти и завършили, които търсят първа работа или стаж.

Специалистите на КУБ запознаха кандидатите с направленията на дейност на компанията в България, проведоха мини интервюта, събраха CV-та и дадоха практични съвети за подготовка за подбор на кандидатите.

Основателят на корпорацията Олег Невзоров подчерта, че предоставянето на кариерни възможности на младежите е най-добрият възможен принос за развитието на Варна.

„Като корпорация, поела ангажимента да развива средата, както градската, така и социалната, ние постоянно правим значителни инвестиции. Но от всички тях инвестицията в бъдещето на Варна, осъществена чрез предоставяне на пространство и инструменти за професионален растеж на младите талантливи граждани, е най-добрата“, заяви той.

По думите на представители на корпорацията, отговорната кадрова политика остава един от факторите за успешното развитие: КУБ обединява над 6 000 специалисти, а след откриването на представителство във Варна с нейна подкрепа бяха създадени стотици нови работни места.

„Наш приоритет е да отваряме вратите към строителното предприемачество за млади, амбициозни хора и да им помагаме да направят първата уверена стъпка в професията. Търсим мотивирани личности, които желаят да се развиват заедно с КУБ и да носят реална, дългосрочна полза за родния си град. Затова сме много доволни от броя на получените отзиви на събитието“, отбеляза представителят на корпорацията Росен Ников.



