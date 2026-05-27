КУБ дава пресконференция за казуса "Баба Алино": Няма "незаконно строителство" и "сеч на вековни гори"

Снимка Фейсбук

От КУБ Корпорация ще запознаят медиите със своята гледна точка по казуса "Баба Алино" в петък.

Ето какво написаха от КУБ на страницата си във Фейсбук:

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

относно инвестиционните проекти в „Баба Алино“

Дата: 29.05.2026 г.

Час: 10:30 ч.

Място: гр. Варна

Ръководството на КУБ Корпорация организира официална пресконференция във връзка с публичните изявления на представители на местната власт и създаденото обществено напрежение около инвестиционните проекти на компанията в местността „Баба Алино“ край Варна.

Компанията заявява, че разбира обществения интерес към темата, но подчертава, че в публичното пространство се разпространяват манипулативни твърдения и сензационни интерпретации, които не отразяват реалната фактическа обстановка.

От ръководството на КУБ Корпорация ще представят официални документи, издадени от компетентните институции и местната власт, както и подробна хронология на действията, свързани с реализацията на инвестиционните ѝ проекти.

От компанията категорично заявяват, че не е налице „незаконно строителство“ в района на „Баба Алино“, нито „незаконна сеч на вековна гора“, както се твърди в различни публични изявления и медийни публикации.

Ще ви държим в течение.

Искрено ваши,

Олег Невзоров и екипът на КУБ Корпорация

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!