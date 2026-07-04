КЗК: Млекопроизводството у нас е пред загиване

снимка: БАБХ

"Млекопроизводството в България е пред загиване. Знаете ли, че стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Стадата на овцете майки са 66%, на козите майки с над 50%, на кравите. Това са за 4 години. Това са ликвидиране цели отрасли със всички демографски и социални последици." Коментар на секторния анализ на храните у нас направи председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. По думите му КЗК е разкрила сериозни структурни проблеми. Карадимов посочи тежко свиване на животновъдството и цели отрасли са пред загиване.

Той добави, че са започнали и две производства срещу две вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят се и още две предварителни проучвания при други две търговски вериги. Уточни, че няма да се бърза със санкциите, тъй като се търси коригиране на поведението. Уточни и че КЗК не може да влия е на крайната цена – там са КЗП и НАП.

"Това което констатирахме в секторния анализ на храните и което е размерът на надценката, която се формира в търговската верига, която може да има 100% и има следната структура. Половината от нея плаща производителя на веригата, а другата, тя си слага търговската надценка. Тази чаша ви я доставят за 5 лева, но веригата ви купува за два и половина."

По думите му проблемът е, че производителят е в изключително слаба позиция. Ако не приеме условията – или влошава качеството, или излиза от пазара.

Председателят на КЗК коментира и темата за високите цени на основни продукти като сиренето.

„При сиренето надценката може да стига до 100%, спрямо цената на която го доставя производителя на веригата. Производителят дава една голяма отстъпка и търговеца слага своята надценка.“

Карадимов отново подчерта, че производителят е в слаба позиция. Той направи сравнение с практиките в Западна Европа.По думите му в Европа производителят има силна позиция и поставя условия, а у нас е обратното. Карадимов даде заявка този процес да бъде регулиран.

По повод високите цени по българското Черноморие Карадимов коментира, че това е въпрос на избор и конкуренция.

КЗК започва предварително проучване за цените на летище София, където липсата на избор за потребителите създава предпоставки за злоупотреба с господстващо положение.

Редактор "Екип на Петел",

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