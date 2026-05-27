КЗК: Жалбите срещу ценовите нарушения скочиха с 300%

Тревожна новина за цените у нас.

Трикратен ръст на сигналите за нарушения, свързани с цените на стоките, отчита Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в своя годишен отчет, съобщават от bTV Новините. През едногодишния период от май 2025 година до май 2026 година антимонополният орган е образувал над 1 000 производства и е наложил санкции за милиони евро. Засиленият институционален контрол е обхванал приоритетно пазарите на храни, лекарства и горива в страната след приемането на еврото като официална валута.

Данните от официалния доклад сочат, че за едногодишния период от страна на КЗК са издадени над 1 500 акта. В същия момент постъпилите сигнали и оплаквания от граждани и търговски субекти надхвърлят 600. Равносметката на регулатора показва, че точно една трета от всички документирани производства са пряко свързани с прояви на нелоялна конкуренция и опити за изкуствено надуване на цените по търговските обекти.

От антимонополния орган подчертават, че пазарът остава под постоянно наблюдение, за да се предотвратят спекулативни практики, особено по веригата между търговци и производители. Натискът върху местния бизнес крие сериозни рискове за икономиката ни, ако фермери и преработватели бъдат принуждавани да продават продукцията си под себестойност.

"Ние продължаваме да следим пазара и тези производства няма да са единствените, ако констатираме такива практики – особено между търговец и производител", коментират от ръководството на КЗК, пише dunavmost.com.

От комисията допълват, че изкуственото подбиване на цените спрямо българските субекти води до пагубни алтернативи за пазара: "Когато свалиш българския производител под себестойност, какви са му алтернативите – да заколи животните и да фалира, или да намали качеството – да ви вкара, примерно, сухо мляко."

