КЗК извършва проверки по разследване за картел при доставка на храна в болници

Снимка: КЗК

Екипи на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършват проверки на място в офиси на фирми в рамките на разследване за евентуален картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници.

Проверките се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област, съобщават от КЗК.

Проверките са част от производство за установяване на евентуално нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, свързано със забранено споразумение за манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

Производството е образувано след сигнал, постъпил на 2 октомври 2025 г. в КЗК от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на дружествата „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД, посочват от антимонополния орган.

От комисията допълват, че предвид възможната сериозна обществена вреда и тежките социални последици, включително риск от влошено качество на болничната храна и нарушаване правата на пациентите, веднага след получаването на сигнала е започнало предварително проучване. В рамките му са разгледани всички обществени поръчки за доставка на болнична храна на територията на София за периода 2022 - 2025 г., в които дружествата са участвали като конкуренти.

По данни на КЗК в хода на предварителното проучване са установени достатъчно индикации за възможно забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, включително „разпределяне на пазари“, както и използване на т.нар. „оферти за прикритие“, с цел създаване на привидна конкуренция.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към материалите по преписката. От пресцентъра на КЗК уточняват, че при внезапни проверки служителите на комисията имат правомощия да преглеждат и изземват документи и записи, независимо от носителя, включително чрез използване на специализирана техника за анализ на цифрова информация.

След приключване на процесуалните действия Комисията за защита на конкуренцията ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност, уточняват оттам.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!