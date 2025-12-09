КЗК образува открити производства срещу няколко институции

Снимка: Булфото

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Министерство на вътрешните работи (МВР), “Български пощи“ ЕАД и “Столичен автотранспорт“ ЕАД по жалби на фирми. Решенията за това са публикувани на интернет страницата на Комисията.

КЗК образува открито производство срещу МВР по жалба на “Исубус“ ООД срещу решението за осигуряване на транспортно средство за провеждане на практически занятия от обучаемите в ЦСПП по ПБЗН - Варна при Академия на МВР.

КЗК образува открито производство срещу “Български пощи“ ЕАД по жалба на “Ифелоус“ ООД срещу решението за услуги по предоставяне на управление на информацията и събитията за сигурност, посочва БТА.

Производство е образувано и по жалба на “Аутотех Груп“ ООД срещу решението на “Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на шестколонни подемници за автобуси.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!