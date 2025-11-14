Снимка: КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Народното събрание по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата на Комисията, предава БТА.

КЗК образува открито производство срещу Народното събрание по жалба на „Контракс“ АД срещу решение за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комплексна система за техническо осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание в пленарна и конферентна зали в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I „№ 1“.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

