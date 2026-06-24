КЗК отказа да спре обществената поръчка за чистотата на Варна

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Комисията за защита на конкуренцията отхвърли искането за спиране на обществената поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените пространства във Варна. С определение от 18 юни 2026 година КЗК оставя без уважение искането на „ЗМБГ“ ЕАД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

Производството пред КЗК е образувано по жалба на „ЗМБГ“ ЕАД от 19 май. Компанията оспорва редица условия в документацията на поръчката. Сред възражениятаа са начинът на оценяване на екологичната обезпеченост на техниката, поставените изисквания за оборот и опит на кандидатите, пределните цени по различни дейности, както и предвидените неустойки и санкции. Според дружеството част от критериите са необосновани, а други са занижени спрямо реалния мащаб на дейностите, които трябва да се извършват в община с размерите на Варна, пише "Морето".

В жалбата се съдържат общо 17 групи възражения по различни текстове от документацията и проекта на договор.

Паралелно с жалбата „ЗМБГ“ ЕАД иска и временна мярка, с която процедурата да бъде спряна до окончателното произнасяне на КЗК по спора.

Комисията обаче приема, че искането за спиране е неоснователно. Според КЗК жалбоподателят не е представил конкретни доказателства, че продължаването на процедурата ще увреди неговите интереси, интересите на други участници или обществения интерес по начин, който да налага извънредната мярка.

От комисията подчертават, че по закон жалбата срещу решение за откриване на обществена поръчка не води автоматично до спиране на процедурата. За да бъде наложена такава временна мярка, трябва да бъдат доказани конкретни обстоятелства и риск от настъпване на вреди.

КЗК посочва още, че в жалбата са изложени основно аргументи относно предполагаемата незаконосъобразност на условията по поръчката, но липсват доказателства защо самото продължаване на процедурата би довело до неблагоприятни последици.

В определението се отбелязва и че до крайния срок са постъпили шест оферти, включително и от самия жалбоподател. Кандидати са:„Атлас Темизлик Туризм Иншаат Пейзаж Фиданджълък Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети – клон България“ КЧТ; ДЗЗД „За чиста Варна“; „Изи Еко Клийн“ ЕООД; „БКС Чистота“ ЕООД; „ЗМБГ“ ЕАД и „Янев Транс Груп“ ЕООД.

Според КЗК този факт поставя под съмнение твърдението на жалбоподателя, че условията по поръчката са ограничили възможността му да подаде конкурентна оферта, тъй като дружеството реално е участвало в процедурата.

Комисията приема, че евентуалното спиране на процедурата би могло да засегне интересите на възложителя и обществения интерес.

Като аргумент е посочено, че предметът на поръчката е свързан с жизненоважни за града дейности като сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на обществената чистота. Това са услуги, които имат пряко отношение към общественото здраве, хигиената и нормалното функциониране на градската среда.

Според КЗК евентуалното спиране би имало положителен ефект единствено за жалбоподателя, докато общественият интерес изисква процедурата да продължи. Затова комисията стига до извода, че няма основание да се прави изключение от общото правило и отказва да наложи исканата временна мярка.

Определението може да бъде обжалвано пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от уведомяването на страните.

Очаква се на следващ етап КЗК да се произнесе по отношение на жалбата срещу условията на поръчката.

Редактор "Екип на Петел",

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