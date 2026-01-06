КЗК проверява доставчиците на храни за малките магазини

Снимка: КЗК

Комисията за защита на конкуренцията ще проверява доставчиците на храни за малките магазини. Целта е да се установи дали по веригата преди щанда има необосновано повишаване на доставните цени.

Проверките ще се извършват в рамките на секторния анализ на пазара на основните хранителни стоки, който регулаторът започна през миналата година.

След големите вериги сега са на прицел малките квартални магазинчета и техните доставчици.

КЗК ще проверява търговските взаимоотношения между дребните търговци на храни и производители, дистрибутори и доставчици на едро имат ли основание твърденията на някои дребни собственици за завишените цени, на които пристигат стоките при тях, което ги принуждава да вдигат и продажната цена.

В случай че се установят данни за необоснован ръст на цените на едро, информацията ще бъде предадена на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, за да бъдат предприети действия по закона за въвеждане на еврото, предава БНР.

КЗК изисква от търговските обекти в четиринайсетдневен срок да предоставят информация за евентуални повишения на доставните цени и за кои продукти се отнасят в периода от февруари до декември 2025 година, както и информация дали е имало увеличение на цените на едро през декември 2025 година и предвиждали се такова през януари 2026 година.

Изисква се и прогнозна информация планира ли се увеличение на крайните продажни цени в периода до 31 март тази година, за процента на планираното повишение и какви са причините за него.

Комисията изисква данни и за доставните и продажните цени на определени основни хранителни продукти като мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, както и минерална вода.

