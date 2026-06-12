КЗК проверява още търговски вериги за нелоялни търговски практики
Пиксабей
Комисията за защита на конкуренцията получи сигнал от земеделски производители за оказван натиск от страна на търговски вериги върху доставчици на плодове и зеленчуци за намаляване на изкупните цени.
Комисията изиска и от Министерството на земеделието и храните постъпилите твърдения от производители за натиск върху доставчици за намаляване на изкупните цени във връзка с правителствената инициатива „Кошница с грижа“, съобщават от КЗК.
Предварителният анализ на Комисията показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията, съгласно публично обявените от търговските вериги продукти. Към настоящия момент не са налице данни, които да свързват изложените твърдения с инициативата.
Въз основа на постъпилата информация антимонополният орган започва предварително проучване по отношение на още две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на плодове и зеленчуци.
Комисията припомня, че в края на май 2026 г. образува две производства срещу търговските вериги „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Производствата са образувани в резултат на информация от секторния анализ на пазара на храни, както и на данни от задълбоченото проучване на КЗК относно ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици/производители.
Междинните резултати от секторния анализ показаха наличие на сериозни деформации по веригата на доставки и данни за практики, които могат да поставят производителите и доставчиците в значително по-неблагоприятна позиция при договарянето на условията с големите търговци.
При наличие на достатъчно данни за нарушения КЗК ще образува нови производства в рамките на своите правомощия.
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