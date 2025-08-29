КЗК ще представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Снимка: КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще представи днес предприетите мерки и установения вътрешен ред за работа с поверителна информация, представляваща производствена или търговска тайна, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Сред предприетите действия е обособяването на специални помещения с контролиран достъп, предназначени единствено за обработка на чувствителна информация от участниците на пазарите, пише novini.bg. Мерките са въведени във връзка със стартираните от Комисията секторни анализи.

Целта е да се осигури високо ниво на защита на поверителната информация и да се засили доверието на бизнеса и другите заинтересовани страни в работата на антимонополния регулатор, допълват от КЗК.

