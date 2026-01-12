КЗП: 4000 проверки по закона за еврото, нарушенията са под 10%

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Над 4000 проверки е направила Комисията за защита на потребителите за нерегламентирано повишение на цените при въвеждането на еврото, нарушенията са под 10%, това каза по БНТ Цветислава Лакова от КЗП. „Влизаме навсякъде, където има сигнали”, подчерта тя.

Най-много сигнали има за поскъпване на хранителни стоки, но става въпрос за единични такива, обясни тя.

Потребителят може сам да регулира пазара, като види вдигнати цени, той може да отиде в друг магазин, при друга фризьорка или да паркира на друг паркинг, добави Лакова.

Тя обясни също, че фактори като повишена цена на доставка, вдигнати заплати, поскъпване на тока и др. се приемат от КЗП като икономически обосновани и за тях не се налагат санкции.

Сигналите за нарушения от страна на банките се препращат към БНБ, защото те са компетентни да наложат санкции, уточни представителката на КЗП.

