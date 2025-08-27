КЗП: Масови нарушения в интернет сайтовете на търговците

Пиксабей

Комисията за защита на потребителите (КЗП) констатира, че до момента масово се нарушава изискването търговците да публикуват на интернет страниците си ценови листи с данни за продуктите, марката, нетното количество и цената на дребно, съобщиха от Комисията.

От КЗП напомнят, че редовното и вярно предоставяне на информация не е формалност, а инструмент за защита на потребителите и за предотвратяване на увреждане на техните интереси в процеса на въвеждане на еврото.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) търговците са задължени да публикуват ценови листи, съдържащи данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и информация за намаленията – срок, референтна цена, намалена цена и процентното изменение между двете. Задължението се отнася за търговци на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, които имат оборот за предходната финансова година над 10 милиона лева.

Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти, като преценката за изпълнение на това задължение е оставена на самите търговци, уточняват от Комисията, предаде БТА.

В интерес на потребителите и в защита на обществения интерес търговците са длъжни да започнат да публикуват ценовите листи, както е предвидено в Закона, както и да подават информацията към Комисията, като това е пряко свързано с прозрачността и доверието на хората по отношение на цените и процеса на въвеждане на еврото, посочват от КЗП.

Комисията призовава търговците незабавно да приведат дейността си в съответствие със ЗВЕРБ, за да се гарантира защита на правата на потребителите и сигурност при предстоящото въвеждане на еврото. От КЗП заявяват, че ще продължат да следят за спазването на разпоредбите и ще предприемат необходимите действия при установени нарушения.

