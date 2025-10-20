КЗП и НАП откриха нарушения на софийското летище

снимка Булфото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършиха днес съвместни проверки на територията на търговски обекти, намиращи се на летище "Васил Левски" София, при които бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това съобщиха от КЗП.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт. Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лв., посочват от КЗП.

Комисията продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

Припомняме, че съгласно промените в на Закона за въвеждане на еврото в Република България, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 8 август, цените в България трябва да бъдат изписани в левове, и в евро с еднакъв шрифт и размер, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!