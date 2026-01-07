КЗП и СО проверяват ученическите столове заради зачестели сигнали за скок на цените

Булфото

По повод зачестили сигнали за повишение на цените в ученическите столове на територията на София, ръководството на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Столична община обединиха усилия за координирани действия за защита на обществения интерес и гарантиране на справедливи условия при предоставянето на услугата „ученическо хранене“, съобщиха от пресцентъра на Общината, предаде БТА.

"Проверяваме фактите, говорим с всички страни и изискваме резултат. Ученическото хранене е чувствителна услуга и тук няма място за експерименти с цените. Решенията трябва да са реалистични, обосновани и в интерес на децата“, коментира кметът на София Васил Терзиев, цитиран в съобщението.

От КЗП са установили, че от началото на 2026 година е налице увеличение на крайните продажни цени на храната в част от ученическите столове в столицата. Комисията ще проверява обосноваността на повишението, като вече са изискани доказателства, които да удостоверят необходимостта от промяна в цените. След анализ на предоставените документи ще бъде направена преценка за съответствие със закона, като се следи стриктно да не се допуска необосновано увеличение, свързано с прехода към еврото в периода на двойното обозначаване на цените, пише още в съобщението. Необосновано завишаване на цени, свързано с валутния преход, е недопустимо и ще бъде санкционирано от 5000 до 100 000 лв.

Паралелно Столична община осъществява контрол върху изпълнението на договорните отношения с доставчиците на услугата „ученическо хранене“. От „Московска“ 33 припомнят, че условията и реда за провеждане на конкурсите са определени в наредба на Столичния общински съвет (СОС). Конкурсите се провеждат след решение на СОС, а комисията за избор на търговец е в състав от най-малко осем представители на училището, училищното настоятелство и различни институции.

Договорите се сключват за срок от 3 до 5 години, поради което в тях е предвидена клауза, даваща възможности за промяна на цената, сред които ръст на официално обявения процент за инфлация за страната по данни на НСИ, но такъв за 2026 г. все още не е определен, икономическа обосновка пред кмета на района и положително становище на дирекция “Образование” в Столична община, като такова не е получила нито една от фирмите-доставчици в края на 2025 г. или началото на 2026 г.

От Общината допълват, че неспазените процедури и изисквания от страна на някои търговци ясно показва неправомерното увеличение на цените в районите "Красно село" и "Възраждане".

Кметът на район "Възраждане" потвърди, че фирмата доставчик на услугата в училища в района, която е увеличила едностранно цената на купон, незабавно ще върне старите цени, от преди последното увеличение на 5 януари, и ще възстанови наддадените пари на учениците като конкретни суми или чрез приспадане от следващи купони.

КЗП и Столична община отправят категоричен призив и предупреждение към всички търговци, които предоставят услугата „ученическо хранене“: в контекста на въвеждането на еврото и предвид спецификата на услугата – хранене на деца в училищна среда – всяко повишение на цените следва да бъде икономически обосновано и подкрепено с реални доказателства. Нарушаването на договорните задължения към Общината също ще бъде преследвано с всички предвидени в закона и договорите мерки.

Ученическото хранене не е просто търговска дейност – то е грижа за здравето, развитието и благополучието на децата. Поради това институциите очакват от търговците да поставят обществения интерес и сигурността на услугата над краткосрочни търговски цели, да спазват стриктно закона и да се въздържат от нарушения на договореностите.

От „Московска“ 33 призовават всички доставчици на услугата да действат добросъвестно, да гарантират прозрачност при ценообразуването и да не допускат нарушения, които биха подкопали доверието в процеса на въвеждане на еврото и в системата на ученическото хранене.

КЗП и Столична община ще продължат сътрудничеството по темата, в т. ч. по отношение на осъществявания контрол. Призовават се гражданите да се обръщат към тях при установени повишения на цените в ученическите столове в общинските училища.

От КЗП очакват сигнали при констатирано повишение на цените в ученическите столове и в други градове в страната. За Столична община сигнали могат да се подават и на: https://call.sofia.bg/

Кметовете на "Красно село" и на "Възраждане" Цвета Николаева и Станислав Илиев сигнализираха за проблема с повишението на цените на храненето в някои от училищата на тяхна територия в последните дни в профилите си във Фейсбук. И двамата декларират, че са били уведомени едностранно от фирмите за промяната в стойността на купоните и че са предприели незабавни действия за връщане на старите цени. Илиев обяви, че в случая с 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ са върнати цените от 5 януари.

