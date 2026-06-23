КЗП налага глоби: Пуснали са на пазара фалшиво масло „Deutsche Markenbutter“

Кадър КЗП

Съобщение на Комисията за защита на потребителите за наложени глоби за заблуждаващо предлагане на млечни продукти, разкри неподозирана измама с краве масло, на което е сложена марката „Deutsche Markenbutter“. То обаче нито е произведено в Германия, нито е направено от краве мляко, предаде Сега

Антимонополната комисия съобщи днес, че глобява „Клас фуд“ ЕООД с 186 319,87 евро, а „Алфа СД“ ООД – с 123 369,62 евро, разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“ от 250 гр, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.

Не е ясно какви количества от фалшивото немско масло са изконсумирали българските потребители, но от решението на КЗК за установените нарушение на Закона за защита на конкуренцията е видно, че сигналите и проверките за нередностите са започнали още в началото на 2025 г.

Тогава фирмата "Ростар БГ“ ООД, която дистрибутира на българския пазар от 2011 г. истинското краве масло Deutsche Markenbutter, сигнализира БАБХ и КЗК за фалшивия продукт, който се продава в редица хранителни магазини, включително и в някои по-малки търговски вериги. Негов дистрибутор е софийската фирма „Клас фуд“ ЕООД, която пък посочва, че доставчикът е друга софийска фирма "Алфа СД". Впоследствие се установява, че производител е фирма "Галко" от пловдивското с. Желязна, специализирана в производство на имитиращи млечни продукти. На опаковката обаче е посочено, че "маслото" е произведено от немския производител "Арла Фуудс" (Arla Foods Deutschland GmbH), който e световно разпознаваем с високото качество и вкус на предлаганите продукти от портфолиото му. В хода на производството е установено, че от началото на 2018 г. "Арла Фуудс" е преустановила производството на краве масло с опаковка, в каквато е опакован предлаганият от „Клас фуд“ продукт.

Проверка на БАБХ веднага установява, че няма никакво краве мляко в проби взети от търговски складове на "Клас фуд" и "Алфа СД", въпреки обозначенията на опаковките. Агенцията сезира и Софийска районна прокуратура.

Пред КЗК, по време на проверките, от „Клас фуд“ са обяснили, че само са поставяли етикети с превод върху пакетчетата масло с наименование „Deutsche Markenbutter“, което те са закупили от доставчика "Алфа СД" с партиден номер. Преди това проверка на БАБХ установява общо 77 520 броя пакетчета масло „Deutsche Markenbutter“, 0,250 кг, закупени в периода април 2024 г. до януари 2025 г.

От своя страна "Алфа СД" се оправдават, че не са производител, не пакетират, не препакетират и не поставят етикети върху масло с наименование „Deutsche Markenbutter“, а го продават точно във вида, в който е закупено от „Галко“, което е било с отбелязани върху опаковката на маслото съответни показатели. Доставчикът не е извършвал тестове или изследвания за млечните мазнини в продукта.

Пак от решението на КЗК разбираме, че отношенията между „Алфа СД“ и „Галко“ датират от началото на 2023 г. и са прекратени след проверката на БАБХ и установяване на несъответствия на млечни мазнини. Пред КЗК „Галко“ поддържа версията, че нито произвежда продукт с наименование „Deutsche Мarkenbutter“, нито предлага, разпространява или етикетира такъв. На „Алфа СД“ са продавани имитиращи млечни продукти с марки "Галко“ от 250 гр., „Маркенбутер“ - 10 гр. и „Галко кутия“ смес 1 кг. БАБХ не установява в стопанисвани от „Галко“ предприятия за препакетиране на млечни и имитиращи продукти налични количества от продукт „Deutsche Markenbutter“, 0,250 гр., както и документи за продажба на такъв продукт на „Алфа СД“. Установена е продажба на 5 400 кг „Галко кутия“.

В крайна сметка КЗК решава, че законово нарушение са извършили само дистрибутора "Клас фуд" и доставчика му "Алфа СД" - заблуждение за съществени свойства на стоки чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти.

На този етап няма информация от прокуратурата за провеждано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!