КЗП наложи солени глоби на търговци за непубликувани цени в евро

Комисията за защита на потребителите (КЗП) прие днес решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват цените на стоките на своите интернет страници или да ги предоставят чрез портала „Колко струва“.



Размерът на глобите е 30 000 лева на нарушител – над минималния законов праг от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв., като Комисията е съобразила тежестта на нарушенията и обществения интерес, отбелязват от институцията.



След изтичането на преходния период на 8 октомври, когато КЗП отправяше само предупреждения, на 9 октомври бяха извършени масови проверки на търговци. Резултатите показаха, че 70 търговци не са предоставили изискуемата информация. Към момента 30 от тях вече са изпълнили задължението си, но това не отменя санкциите за периода, в който не са подавали данни.



Комисията напомня, че задължението за ежедневното подаване на цените е в сила от 11 август, а проверките ще продължат. Целта на мерките е прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да имат актуална информация за цените на стоките.



КЗП призова всички търговци, които още не са изпълнили задълженията си, незабавно да го направят, като неизпълнението подлежи на строги санкции, предаде морето.нет.

