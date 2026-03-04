КЗП започва проверки по бензиностанциите

кадър: Петел

Комисията за защита на потребителите започва проверки по бензиностанциите и ще следи за спекулативен ръст на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток. Това съобщи министърът на икономиката Ирина Щонова:

"Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените, дали то е правомерно. Имаме запаси, които би трябвало да са все още на старите цени. Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - до 200 000 лева", предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

