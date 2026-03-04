реклама

КЗП започва проверки по бензиностанциите

04.03.2026 / 13:44 1

кадър: Петел

Комисията за защита на потребителите започва проверки по бензиностанциите и ще следи за спекулативен ръст на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток. Това съобщи министърът на икономиката Ирина Щонова:

"Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените, дали то е правомерно. Имаме запаси, които би трябвало да са все още на старите цени. Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - до 200 000 лева", предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 188007 | Одобрение: 19622
Проверете и за обема на продаваните течности!!!;):errm:АнгелчеНе може в бутилка от 32 л да ти продават 35л газ и да ти се оправдават с налягането което правила помпата при зареждането,все едно си и сложил канати!!!;)УсмивкаУхилен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама