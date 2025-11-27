Кабаджов пращал съобщения на обвързана жена

Кадър Фб

Убийство на 23-годишен мъж потресе Мадан. Младежът е син на известен местен бизнесмен.

Предполагаемите трима убийци са задържани – мотивът е спор за жена, предаде БТВ

Две групи младежи се срещат на улицата през нощта. Потърпевшият е нападнат от трима, а негови приятели се опитват да прекратят побоя с изстрели от газов пистолет във въздуха, а тялото на убития пада в близката река.

Причината за инцидента - спор за жена. 23-годишният младеж и негов приятел търсели контакт с нея в социалните мрежи, а тя се оплакала на приятеля си.

"След отказ от нейна страна за комуникация, комуникацията е продължила и са били изпращани настойчиво съобщения", посочва старши комисар Цветан Цанков, директор на ОДМВР–Смолян.

"Няма прострелни рани по пострадалия или по някой друг. Мотивът за убийството е любовна драма", казва Недко Симов, окръжен прокурор на Смолян.

Хората в Мадан са потресени.

"Нищо лошо не е правило момчето, за да заслужи това. Абсурдно е това!... Добро момче", коментира Копринка Иванова.

Срещу тримата ще бъде повдигнато обвинение за умишлено убийство.

