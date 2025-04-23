Кабаков ще ръководи мача между "Лудогорец" и "Черно море"

Снимка: Petel.bg, архив

Реферът Георги Кабаков ще ръководи двубоя между "Лудогорец" и "Черно море" от 31-ия кръг на футболната Първа лига, стана ясно след обявяването на назначенията от Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС). Мачът ще се проведе на 27 април от 20,45 ч.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Светослав Енчев. За четвърти арбитър е определен Мартин Марков, а ВАР - Венцислав Митрев.

Начело на двубоя между "Спартак" и ЦСКА-София ще бъде Валентин Железов. "Соколите" приемат съперниците си ден по-рано - на 26 април, от 17,30 ч. Помощници на Железов ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Четвърти съдия ще е Геро Писков, а ВАР - Димитър Димитров.

Съдийските назначения:



25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918

ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ти: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Ичко Лозев Лозев



25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Никола Петров Джугански



26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Атанас Петров Бозев



26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Радан Василев Мирянов



27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Станислав Георгиев Тодоров



27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Ахмед Яшар Ахмед



28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Християна Красимирова Гутева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Николай Йорданов Колев



28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ти: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Камен Михайлов Алексиев



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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