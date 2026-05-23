Кабинетът „Радев“ планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

Правителството на премиера Румен Радев ще изтегли нов дълг в размер на 3.8 милиарда евро, предаде БГНЕС, позовавайки се на приетата законодателна програма на кабинета.

Предложените промени позволяват на Министерския съвет да поема държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Тези средства ще се използват за покриване на бюджетния дефицит и за рефинансиране на разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ).

Част от дълга може да бъде набран и от международните финансови пазари чрез специална средносрочна програма за емитиране на държавен дълг.

Целта е държавният бюджет да разполага с достатъчно средства, за да покрие очакваните големи плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това ще позволи финансирането да става по-редовно и ще ускори изпълнението на инвестициите по плана, като същевременно ще се намали рискът от недостиг на средства (ликвидни рискове).

