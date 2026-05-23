Кабинетът „Радев“ планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

23.05.2026 / 20:34 2

Снимка: Булфото

Правителството на премиера Румен Радев ще изтегли нов дълг в размер на 3.8 милиарда евро, предаде БГНЕС, позовавайки се на приетата законодателна програма на кабинета.

Предложените промени позволяват на Министерския съвет да поема държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Тези средства ще се използват за покриване на бюджетния дефицит и за рефинансиране на разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ).

Част от дълга може да бъде набран и от международните финансови пазари чрез специална средносрочна програма за емитиране на държавен дълг.

Целта е държавният бюджет да разполага с достатъчно средства, за да покрие очакваните големи плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това ще позволи финансирането да става по-редовно и ще ускори изпълнението на инвестициите по плана, като същевременно ще се намали рискът от недостиг на средства (ликвидни рискове).

Коментари
robotron2000 (преди 38 минути)
Рейтинг: 60281 | Одобрение: 1206
от путкин ли ще го изтегли или от еврогейците! защото след последните му словесни изяви, не вярвам еврогейците да му дадат някакъв заем!  да ходи на полата на шефа да реве!! 
ПраБългарин (преди 56 минути)
Рейтинг: 74576 | Одобрение: -28489
Културна сума, на есен ще теглим пак 

