Кабинетът "Гюров": Не искаме Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви

Снимка Булфото

Важно изявление от служебното правителство.

Не искаме Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, това заявиха от пресслужбата на служебния кабинет, ръководен от Андрей Гюров.

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са, добавиха от правителствената пресслужба.

В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, заявиха от кабинета "Гюров".

Позицията на кабинета бе разпространена по повод на изявлението на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, цитиран от novini.bg.

