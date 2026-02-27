Кабинетът "Гюров" за цените на водата: Координирано избухнаха в ръцете на служебното правителството

Булфото

Защо са задържани цените на водата неправомерно 3 месеца, за да избухнат в ръцете на служебното правителство, попита служебният премиер Андрей Гюров след среща с тримата министри - на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, предаде БГНЕС.

Нямаме "ново правителство, нови цени", тук става дума за "ново начало". Хората са истински притеснени за своите сметки, подчерта Гюров.

По думите му темата се използва за политически внушения, както и за прехвърляне на отговорност.

Сметките за електроенергия не са изненада. Както знаете, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока - общо с около 14%. Когато към това прибавим и завишеното потребление през студените месеци, логично се стига до по-високи сметки. Това са решения, които са взети преди настоящото управление, заяви Гюров като уточни, че се отнася както за тока, така и за водата.

По думите му служебното правителство не може да предприема дългосрочни мерки, но може да упражни контрол.

От своя страна енергийният служебен министър Трайчо Трайков увери, че окончателните заключения ще бъдат направени, когато има становища от всички проверяващи институции. До момента, по данни на КЕВР, в много малко от сигналите има установени нарушения, съобщи Трайчо Трайков.

Той съобщи, че е назначена и допълнителна проверка от независима лаборатория и от Министерството на енергетиката за състоянието на ел. таблата. Ще се сверяват показанията във фактурите.

Провеждаме разговори с Фонда за сигурност в енергийната система, които изплащат компенсация на електроразпределителните предприятия и покриват разликата между регулираните цени и пазарните, на които се купува електроенергията. Искаме да направим засечка каква е разликата. Тоест, да покрием всички възможни варианти, които някъде може да има грешка или злоупотреба, заяви Трайков и изнесе данни за това каква е електроенергията, продадена от ЕРП-тата.

Ако констатираме умишлено нарушение на правилата, законът е предвидил санцкии. Това ще стане в края на проверките, когато сме проверили дали отнякъде нещо не изтича. Ангажиментът на КЕВР е пълен доклад да има в началото на месец март, каза още Трайков.

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева заяви, че цените на водата са били координирано вдигнати и то в момент, когато е била в Брюксел.

Цените на водата в България са на пазарен принцип и от вчера координирано бяха вдигнати, отбеляза Бонева.

Министърът на енергетиката отново взе думата и направи аналогия с 2008 година, цената на парното и заяви, че от тогава "Топлофикация" е на дъното.

Виждам много голяма аналогия със случващото се във водния сектор, което е проява на крайна безотговорност, използвана за политически цели, заяви той и добави: В правителството не искаме сметките да бъдат предизборни аргументи.

