Кабинетът "Радев" предлага Пламен Тончев отново да е председател на ДАНС

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Министерски съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това става ясно от официално правителствено решение, прието на 29 юни, с което кабинетът внася номинацията за разглеждане в Народното събрание.

В документа е посочено, че решението е подписано от Румен Радев, предаде БГНЕС.

Пламен Тончев бе назначен начело на ДАНС през 2021 г. от президента Румен Радев и по предложение на служебния кабинет на Стефан Янев. Тогава правителството и служебният вътрешен министър Бойко Рашков отстраниха ръководителите на всички служби с мотива, че са свързани свързани с ГЕРБ.

Министър-председателят Николай Денков поиска от Радев да смени Пламен Тончев, но това не се случи.

На 28 май 2025 г. Пламен Тончев бе избран за ръководител на Комисията по досиетата. Предложението Тончев да застане начело на комисията, която разкрива документите на комунистическата Държавна сигурност, бе направено от ГЕРБ и бе подкрепено от 120 народни представители.

Редактор "Екип на Петел",

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