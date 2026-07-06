Кабинетът "Радев" предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете

Булфото

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора.

Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през учебната 2025/2026 г. и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението, предаде БГНЕС.

Според мотивите на Министерството на образованието и науката (МОН) промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните им ръководства, а не от Министерския съвет, както е досега.

Предвижда се и включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор“ към общата информационна система на висшето образование, поддържана от Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД.

Друга промяна е въвеждането на служебна проверка на данните за завършено висше и средно образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Целта е да се намали административната тежест за гражданите и да се ускори административното обслужване.

С проекта се предлага и изрично да се регламентира, че право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите, обучаващи се в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящият старт на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 г., необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и необходимостта от бързо въвеждане на предвидените административни облекчения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!