Кабинетът "Радев" прие промени в договора за боеприпасите за бойните машини "Страйкър"

кадър: МО

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на международен договор „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

Приетият проект намалява стойността на договора с $12 657 483 и предвижда промени в неговото съдържание. Част от промените са намаляване на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащане по договора. С предложеното изменение не се намаляват способностите на бойните машини „Страйкър“, заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора.

На вчерашното си заседание правителството упълномощи министъра на отбраната да подпише изменението, при условията на последваща ратификация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!