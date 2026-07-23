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Кабинетът "Радев" прие промени в договора за боеприпасите за бойните машини "Страйкър"

23.07.2026 / 08:38 1

кадър: МО

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на международен договор „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

Приетият проект намалява стойността на договора с $12 657 483 и предвижда промени в неговото съдържание. Част от промените са намаляване на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащане по договора. С предложеното изменение не се намаляват способностите на бойните машини „Страйкър“, заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора.

На вчерашното си заседание правителството упълномощи министъра на отбраната да подпише изменението, при условията на последваща ратификация.

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Коментари
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kris (преди 19 минути)
Рейтинг: 637937 | Одобрение: 125932
Боеприпасите са калибри по американските стандарти и след като сме прецакани да купим тези каруци, на седмо място в класациите за бойни машини, бих се зарадвал поне малко, ако започнем да ги произвеждаме в Сопот да речем.....По-евтини и в каквито количества си искаме, без да занимаваме аамериканския Сенат с доставките....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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